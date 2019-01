Xbox : Microsoft tiendra sa conférence X018 le 10 novembre, à quoi s’attendre ?

Crackdown 3, Halo Infinite, Gears 5 : quoi de neuf en jeux vidéo ?

Le Project xCloud tout feu tout flamme

Et la nouvelle Xbox alors ?

Sidécide, huit ans après, de relancer ses conférences X0, ce n'est certainement pas pour faire des annonces aux pieds froids. Un tweet de Xbox Mexico ne dit d'ailleurs pas autre chose, et tease des "" et des "", le tout au service de "".Commençons par les certitudes :sera jouable lors de l'événement Microsoft. 7 ans après son annonce, cette exclusivité Xbox One / PC devrait vraisemblablement sortir pour de bon en février 2019, après de multiples reports.Il ne devrait pas en être de même pouren revanche. La suite de la saga phare de Microsoft venant juste d'être annoncée lors de l'E3 2018, il paraît peu probable que le jeu développé par 343 Industries se fasse une place dans les bornes jouables du X018. Un nouveau trailer ou - soyons fous - du gameplay ne sont pour autant pas à exclure.Gears of War, l'autre licence qui fait les choux gras de Microsoft sur console, pourrait bien être représentée par son plus récent rejeton :. Dévoilé lui aussi au dernier E3, le long trailer laissait entrevoir un jeu plutôt bien avancé. 5 mois plus tard, le jeu sera-t-il jouable à l'occasion du X018 ? Réponse dans une quinzaine de jours.Sur un plan plus intimiste, il ne fait presque aucun doute que les joueurs présents au X018 pourront s'essayer à- déjà jouable à la gamescom. Ce jeu d'aventure en 2D jouit d'environnements encore plus soignés que son prédécesseur, et devrait logiquement conserver la même ambiance enchanteresse.Enfin le suspens reste total quant à la présence deet d'un éventuel nouveau chapitre à, dont il se murmure qu'il serait en développement du côté de Playground Games (Forza Horizon). On prend les paris ?Dévoilé plus en détail en début de mois, ledevrait logiquement être mis en avant lors de la conférence Xbox du 10 novembre prochain. Cette solution de cloud gaming développée par Microsoft permettra à ses utilisateurs de jouer aux jeux vidéo Xbox One depuis une console, un smartphone ou un PC.Le service devrait prendre une forme assez classique, à savoir qu'en l'échange d'un abonnement mensuel, les utilisateurs pourront parcourir un catalogue de jeux vidéo et y jouer sans avoir à les acheter ou les télécharger localement. "Le Netflix du jeu vidéo", si vous préférez.Un service similaire à ce que propose Sony avec le PlayStation Now (14,99€ / mois), à la différence près que le Project xCloud permettra aussi le jeu sur smartphone une fois celui-ci appairé avec une manette Xbox One.La levée de rideau sur du nouveau hardware estampillé Xbox semble extrêmement prématurée. On sait que Microsoft travaille d'ores et déjà sur "Scarlett" - le nom de code attribué à sa prochaine génération de consoles. Mais d'après nos informations, la firme vise une sortie à l'hiver 2020.Aussi les spéculations en la matière vont bon train. S'agira-t-il d'une console de salon classique qui, à l'instar de la Xbox One X, se contente de mettre à niveau des composants devenus obsolètes ? Ou au contraire une machine entièrement dédiée au cloud gaming, et qui servirait simplement d'interface entre les serveurs de Microsoft et votre écran ?