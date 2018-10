xCloud : le service de streaming de jeu vidéo de Microsoft se dévoile

Un projet conçu sur plusieurs années

présente aujourd'hui via son blog le, la future plateforme de jeu en streaming. Le service est pensé et conçu pour fonctionner à la fois sur, mais également suret sur les appareils mobiles. Il fonctionnera avec des jeux déjà sortis, comme avec les prochains titres développés pour la console de Microsoft.Le service veut donner la possibilité aux joueurs, selon la marque, de nouvelles manières de jouer, quelle que soit la plateforme. Microsoft donne comme exemple le moyen de «».Pour réussir une telle entreprise, Microsoft a expérimenté les possibilités réseau d'une manière originale. C'est avec les manettes sans-fil, utilisables à la fois sur console, PC et smartphones, que le constructeur a pu développer des solutions afin de réduire la latence au maximum. Un gros travail sur l'encodage et le décodage vidéo a été entrepris en ce sens pour apporter une réactivité immédiate aux joueurs lors du streaming du jeu, tout en exigeant une bande passante raisonnable.Projet xCloud fonctionnera à la maison, comme en mobilité par le. Pour offrir une expérience de jeu de qualité aux joueurs les plus exigeants, Microsoft mise sur ses 54 data centers Azure implantés partout dans le monde et accessibles dans 140 pays aujourd'hui via les différents services Microsoft.» déclare Kareem Choudhry, en charge de la division cloud gaming chez Microsoft. C'est pourquoi la société va procéder en plusieurs étapes, avec un lancement en bêta dès l'année 2019.