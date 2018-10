Xbox One Insider Preview : les souris et claviers enfin supportés

Un seul jeu compatible pour commencer

Celles et ceux ayant accès au programme Xbox Insider peuvent télécharger le premierde la mise à jour 1811 qui débarquera en novembre. Pour le moment, seuls les utilisateurs de l'anneau Alpha (sur invitation uniquement) ont la possibilité d'accéder à cette version.En plus de nombreux correctifs, cette update permet enfin de jouer avec le clavier et la souris au lieu de la fameuse manette. Il y a tout de même des restrictions puisque tous les jeux ne supporteront pas cette fonctionnalité, loin de là !C'est le free-to-playqui est le premier à offrir cette possibilité. Les joueurs autorisés doivent se rendre dans le hub du programmede Xbox afin de lancer une quête jouable avec les périphériques habituellement réservés aux PC.Les développeurs sont les seuls à décider s'ils veulent inclure ou non la compatibilité avec le clavier et la souris pour leur jeu. Étant donné que Microsoft n'aura pas son mot à dire, beaucoup de titres risquent de faire l'impasse.