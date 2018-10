Jeu, cloud et Surface tirent les résultats de Microsoft vers le haut au 3e trimestre

La croissance phénoménale du cloud

Le 24 octobre,a mis tout le monde d'accord en exhibant son exceptionnelle bonne santé, grâce à des résultats trimestriels impressionnants. Sur les trois derniers mois (qui marquent le début de l'exercice fiscal 2019 pour Microsoft),dirigée par Satya Nadella(25,5 milliards d'euros), soit. Dans le même temps, son bénéfice net a tout simplement explosé, grimpant de 34% à 8,8 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros). Au milieu de ces chiffres faramineux,, avec un chiffre d'affaires de 8,6 milliards de dollars (+24% sur le secteur).Il reste encore quelques chiffres croustillants à découvrir. Au troisième trimestre, Microsoft a vu son chiffre d'affaires lié au jeu grimper en flèche (+44%), porté par les logiciels et services Xbox. Les tablettes Surface font plus que de la résistance, puisque là aussi le chiffre d'affaires grimpe (+14%).Mais le fait notable concerne la plateforme professionnelle deAzure, dont la croissance a atteint 76% sur les derniers mois, après celle de 89% déjà enregistrée le trimestre précédent. Le cloud dit « commercial », dont Microsoft constate, connaît aussi une très forte hausse de 47% sur un an.