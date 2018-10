Microsoft va lui aussi désactiver les protocoles TLS 1.0 et 1.1 dans ses navigateurs

Des versions obsolètes et peu utilisées du protocole TLS

TLS (Transport Layer Security) est un protocole permettant de sécuriser les échanges de données sur Internet. Il a pris la succession du SSL pour assurer les connexions sécurisées HTTPS.Sa première version, la 1.0, est apparue il y a près de 20 ans, en 1999. La norme TLS 1.1 a ensuite vu le jour en 2006, et la 1.2 en 2008. Et c'est cet été que la version 1.3 est sortie, rendant ainsi obsolètes ses aînées les plus âgées.Par conséquent, « pour une expérience de navigation plus sûre », Edge et Internet Explorer se passeront désormais de ces anciennes normes, à l'instar d'autres navigateurs comme Chrome Firefox ou Safari . L'impact de cette décision devrait être minime puisque 94 % des sites supporteraient déjà TLS 1.2, et moins de 1 % des connexions via Edge feraient appel à TLS 1.0 ou 1.1, d'après Microsoft. De plus, il reste encore jusqu'à 2020 pour passer à la version 1.2 ou 1.3...