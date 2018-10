Microsoft : un dirigeant accusé d'avoir détourné 1,5 million de dollars

Jeff Tran, le mauvais garçon de Microsoft

Voir Microsoft dans la rubrique des faits divers, ce n'est pas si banal. La faute à, ancien directeur du marketing sportif et des alliances, qui est parvenu à devenir la terreur de Redmond, où siège l'entreprise.L'ancien dirigeant a étécette semaine aux États-Unis. Dans le détail, il aurait envoyé deux factures frauduleuses à Microsoft par l'intermédiaire d'autres fournisseurs. C'est la seconde, d'un montant de 670 000 dollars, qui aurait mis la puce à l'oreille des partenaires de la société. Il aurait ensuite détruit l'ensemble des communications électroniques liées à ces factures.Tran est aussi accusé d'avoir volé puis revendu plus d'une soixantaine de billets du Super Bowl (l'un des rendez-vous sportifs majeurs de l'année) a priori réservés à Microsoft. Grâce à ces combines, il aurait empoché plus de 200 000 dollars. Sympa, comme prime !Accusé de fraude électronique, il risque jusqu'à 20 ans de prison.