Galaxy Book 2, la presque Surface Pro de Samsung

Un air de Surface Pro

Une grande autonomie grâce à sa puce ARM

revoit sa copie et présente le, la deuxième itération de sa2 en 1. Le constructeur propose un appareil au design amélioré, lorgnant assez largement sur la Surface Pro de Microsoft.Le Galaxy Book 2 intègre en premier lieu un pied amovible au dos de l'appareil, alors que la précédente version était équipée d'un étui clavier lui permettant de passer en mode PC. Samsung a repris cette idée à Microsoft pour un appareil plus facile à utiliser dans toutes les situations. Le clavier est présent sur un étui magnétique qui couvre l'écran quand la tablette n'est pas utilisée et le stylet maison de la marque, le S Pen est compatible avec la. Bon point : les deux sont inclus avec l'appareil indique The Verge L'écran est une dalle OLED de 12 pouces d'une résolution de 2160x1440 pixels. Samsung a également travaillé sur l'autonomie et estime à 20H la durée de vie de l'appareil sur une seule charge.Pour obtenir de tels résultats, Samsung a abandonné les processeurs Intel de la génération précédente pour un modèle ARM, et plus précisément le Qualcomm. Il intègre également 4 Go de RAM et 128 Go de stockage flash. Le tout tourne sous Windows 10, dans sa version adaptée aux processeurs ARM et possède également une connectivité 4G pour l'ultra mobilité.Samsung a également pensé aux audiophiles, en intégrant le support du Dolby Atmos et des haut-parleurs conçus par AKG, désormais l'une de ses filiales.Le Galaxy Book 2 n'est pas encore annoncé en France mais il sortira aux Etats-Unis le 2 novembre pour un prix de 999$.