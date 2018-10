Samsung pourrait se passer de port jack sur ses prochains smartphones

Le marché florissant des casques et écouteurs sans-fil

Le jack, une espèce en voie de disparition

était l'une des dernières marques à ne pas céder aux sirènes œuvrant à la disparition du sacro-saint port jack. Pourtant, d'après des informations d'ET News relayées par Tom's Guide , les futursde la marque en seraient dépourvus.Selon le rapport cité par Tom's Guide, l'une des raisons qui pousseraient Samsung à abandonner son combat serait l'insolente croissance du marché de l'audio sans-fil., ajoute ET News.Autre élément de réponse :souhaiterait rendre ses futurs smartphones plus fins et légers que ses précédents modèles. Une explication qui a du sens, et qui pourrait même permettre à la firme sud-coréenne d'intégrer une batterie plus costaude à ses futurs appareils.OnePlus, pour ne pas le citer, a récemment déclaré s'être séparé du port jack sur le futur 6T afin d'aménager un espace nécessaire à un accumulateur de 3700mAh Il est vrai qu'Apple avait fait grand bruit lorsque, en 2016 déjà, il faisait disparaître le port jack de son iPhone 7. Un pari duquel Samsung a d'ailleurs allègrement profité, en érigeant la présence du port jack en avantage compétitif par rapport à son plus sérieux concurrent. Mais peut-être est-il temps d'évoluer avec son temps et de tendre vers un avenir 100% wireless ? Nous verrons si la position de Samsung sur ce point a changé ou non lors de l'officialisation de ses nouveaux téléphones, en début d'année prochaine.