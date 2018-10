Windows 10 : plus d'applications préinstallées désinstallables

Un total de 16 applications préinstallées seront supprimables

Paint 3D Calculatrice 3D Viewer Calendrier Groove Musique Courrier Films et TV Snip & Sketch (Capture et croquis) Enregistreur vocal Sticky Notes

Dans la continuité

Même s'il s'agit uniquement d'une préversion, qui pourra subir des modifications avant sa sortie programmée au premier semestre 2019, le constructeur américain compte bien satisfaire celles et ceux qui ne supporteraient pas la présence obligatoire de diverses applications embarquées avec Windows 10.La désinstallation des logiciels qui vont suivre pourra se faire directement en allant dans les paramètres du menu « démarrer », puis sur l'onglet « paramètres des applications ». Il vous suffira d'en sélectionner une et d'appuyer sur le bouton « désinstaller » pour la retirer de votre ordinateur.Avec le build 18326 (19H1), il sera donc possible de faire disparaître :Grâce à la version 1809, qui a vu le jour en ce mois d'octobre 2018, plusieurs applications pouvaient déjà être désinstallées comme Skype, Astuces et météo, Print 3D, OneNote, Microsoft Solitaire Collection ainsi que Mon abonnement Office. Les 10 nouvelles applications concernées pourront donc être retirées l'année prochaine.En plus de cette nouvelle possibilité, la mise à jour ajoutera une nouvelle colonne dans la catégorie « détails » du gestionnaire des tâches. Elle rendra consultables les applications qui utilisent le DPI Awareness. Enfin, le narrateur sera amélioré en offrant plus de raccourcis pour passer d'une phrase à l'autre.