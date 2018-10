Les employés de Microsoft protestent contre un contrat militaire

Microsoft défend ses principes sur l'intelligence artificielle

Il y a quelques jours à peine, Google annonçait qu'il renonçait à un potentiel contrat de 10 milliards de dollars avec le ministère américain de la Défense . En effet, le contrat JEDI, « Joint Enterprise Defense Infrastructure » débute par un appel d'offres dont l'objectif est de collaborer avec une entreprise autour des données devant être mirées vers le cloud. Ainsi, la firme avait déclaré : «».La compagnie s'étant retirée, le champ libre était alors libre pour ses concurrentset Amazon.Néanmoins, il semblerait que les employés de Microsoft soient du même avis que Google et ses salariés. De fait, une publication Medium indique que ce projet avec le Pentagone n'est pas encore avec ses principes sur l'intelligence artificielle, qu'elle juge comme se devant d'être «».Alors que les entreprises avaient jusqu'au 12 octobre pour déposer leur dossier de candidature, le contrat devrait durer une dizaine d'années. Pour sa part, le ministère de la Défense a admis que le programme avait été créé pour «». De fait, l'entreprise qui remporte l'appel d'offres travaillera directement à ce projet et à cet objectif qui a le mérite d'être clair.Pour rappel, Google avait accepté de collaborer avec le Pentagone sur un projet concernant une technologie de reconnaissance d'images par drone. Lorsque ce partenariat a été publiquement révélé, les employés de la firme se sont opposés au point de faire reculer Sundar Pichai, président-directeur général de Google.Il y a quelques semaines, il a également été révélé que Google songeait à faire son grand retour en Chine grâce à un nouveau moteur de recherche. Sous le nom de code de Dragonfly, ce dernier serait parfaitement capable de se plier à la puissante censure en vigueur dans le pays. Une fois de plus, une partie des employés n'a pas hésité à désaccord. Sundar Pichai a précisé que le projet n'était pas pour tout de suite.Reste à voir si Amazon, reconnu pour ses compétences dans le secteur du cloud, s'est également opposé au projet.