Microsoft passe 60 000 brevets en open source pour aider Linux

Microsoft passe tous ses brevets en open-source

Une ouverture motivée par ses développements en matière de cloud computing

a annoncé ce mercredi 10 octobre avoir rejoint l'(OIN), un fonds de propriété intellectuelle ayant pour but d'acheter, de regrouper et de proposer librement des brevets aux développeurs de logiciels open source. L'OIN regroupe de grands noms de la tech comme Google ou encore IBM.Afin de lier les paroles aux actes, l'éditeur devient de rendre 60 000 de ses brevets, soit l'intégralité de sa propriété intellectuelle. Cela permettra aux développeursd'utiliser une large partie des technologies développées par Microsoft sans aucun risque de poursuite devant les tribunaux.Depuis quelques années on assiste à un vrai tournant philosophique chez Microsoft. L'éditeur rappelle sans cesse son amour de l'open source et du. On a pu voir récemment la possibilité dansde créer une machine virtuelle sous Ubuntu , parfaitement intégrée et en quelques clics.Microsoft se garde toutefois quelques brevets, en particulier tous ceux touchant au code de Windows et de ses applications propres mais cette décision à la fois surprenante et massive est une bonne chose pour la communauté open source.L'éditeur de logiciels y voit également un intérêt dans le développement de ces futures technologies, en particulier en matière d'intelligence artificielle. «» explique Scott Guthrie, responsable de la division Cloud et entreprise.Renforcer le lien avec les développeurs ne pourra qu'être bénéfique pour les projets futurs de l'entreprise dans le cloud computing.