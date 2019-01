Crowdfunding : /e/, le système d'exploitation mobile par le créateur de Mandrake Linux

/e/, le nouvel OS mobile open-source

« Je suis devenu un produit de Google. Je veux arrêter ça »

est un projet de création d'un système d'exploitation pour mobile. Basé sur- un système d'exploitation open source pour smartphones et tablettes basé sur Android -, /e/ met la protection des données au cœur de son fonctionnement.Pour le moment à l'état de projet, /e/ est en cours de financement sur plusieurs plateformes de crowdfunding. 94 760 € ont déjà été collectés via KickStarter, et 14 371 € par IndieGogo. Désormais, c'est via le site e.foundation que les fonds sont récoltés.Pour ses créateurs, «».Poussée par Gaël Duval, a qui l'on doit, mais aussi par le programmeur Hathibelagal Ashraff ou encore Rhandros Dembicky et Véronique Loquet, la petite équipe derrière /e/ espère proposer un système d'exploitation qui réponde à la demande de nombreux utilisateurs : ne plus être une cible publicitaire sur internet.Le message de Gaël Duval sur le site dédié au projet /e/ en dévoile plus sur la volonté de ce pionnier des logiciels libres : «».Vous pouvez suivre la progression du développement de /e/ grâce aux publications de Gaël Duval sur Medium