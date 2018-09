Overwatch : les joueurs Linux accidentellement bannis

Problème de compatibilité

Avec plus de 40 millions de joueurs à travers le monde,fait définitivement partie des FPS les plus populaires du moment. Disponible sur la plupart des plate-formes, lesayant choisi d'y jouer sous Linux ont cependant récemment rencontré un petit souci.En effet, suite à un bug, la grande majorité d'entre eux ont eu la mauvaise surprise, lors de leur connexion, de voir que leur compte avait étédéfinitivement, avec un message pouvant se traduire par :Une information rapportée par le biais d'un rapport publié par PCGamesN Il aura fallu attendre un certain nombre de plaintes, et notamment par le biais de, pour que la raison de ces bannissements soit enfin repérée.En cause, le résultat d'un changement apporté à l'outil de compatibilité appelé DXVK, qui fonctionne avec un programme appelé WINE pour traduire DirectX en Vulkan, une API graphique compatible avecSelon Blizzard, tous les bannissements accidentels devraient aujourd'hui déjà avoir été levés.