Microsoft change ses plans pour Cortana qui passe sous le pavillon d'Office

Un nouveau but affiché

Esquiver plutôt qu'affronter

est toujours en pleine mutation à l'heure actuelle comme le prouve un récent rapport publié par Petri et ZDNet . Ils affirment queva maintenant être gérée par l'du constructeur. Actuellement, c'est la filiale « Intelligence Artificielle et Recherche », sous la direction du vice président Harry Shum, qui s'en occupe.D'après Brad Sams du site Petri,. Il ajoute enfin que Microsoft va radicalement modifier sa manière de penser et d'utiliser son assistant personnel. Cela semble assez logique étant donné qu'Amazon avec Alexa ou encore l'assistant de Google ont fait main basse sur le marché dernièrement.Ainsi, l'assistant personnel a été retravaillé pour améliorer son IA et Microsoft désire l'intégrer totalement à Windows 10 afin que les utilisateurs ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de l'utiliser. Le but affiché serait de faire de Cortana un soutien ou un service d'aide à travers les différents produits de l'entreprise.Ce revirement dans la stratégie autour de Cortana a été effectué afin d'éviter la concurrence féroce de Google et Amazon, tout en ne laissant pas tomber pour autant ce marché d'avenir financièrement très important pour la société.