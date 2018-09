Cortana et Alexa meilleures amies du monde

IA qu'a demander

Alexa se tape l'incruste sur Windows 10

Annoncé il y a un an déjà, le rapprochement entre les deux assistantes vocales est désormais acté.Dans une toute récente version Preview disponible aux États-Unis, les utilisateurs depeuvent désormais invoquer Alexa, et les possesseurs d'une enceinte, Cortana. La chose est également possible via une enceinte Harman Kardon Invoke.Pour l'heure, l'intégration est des plus basiques. Concrètement,etsont implémentés comme des skills sur chaque plate-forme.En d'autres termes, il faut d'abord passer par un appel de l'application avant de pouvoir émettre sa requête. Par exemple : « Hey Cortana, ouvre Alexa », ou « Alexa, ouvre Cortana ».Un assistant vocal interchangeable pour, nous dit-on, « avoir deux assistants digitaux intégrés afin d'aller plus loin dans l'accompagnement au quotidien ».Autant dire que, non, on ne sait pas bien à quoi cela va pouvoir servir pour le moment.En plus de pouvoir être invoquée par le biais de Cortana, Alexa se paie le luxe d'une application dédiée sur Windows 10.Une façon pour Microsoft de reconnaître son retard en matière d'assistance vocale ? Tout porte à le croire. Car comme le pointe The Verge , Microsoft a semble-t-il renoncé à intégrer son assistante vocale dans d'autres objets connectés.La compagnie avait en effet promis l'intégration de Cortana dans des réfrigérateurs, grille-pain (?), voitures et autres thermostats connectés.Pour autant, le développement de Cortana ne semble pas à l'arrêt. La firme vient de nommer le chef de l'application Outlook pour iPhone à la tête du département rattaché à l'assistante vocale.