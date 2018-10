Windows 10 October Update : la mise à jour est de retour

Le bug de disparition des fichiers est identifié

Un processus de vérification renforcé pour Windows Insider

L'éditeur depropose à nouveau sa désormais célèbre mise à jour d'octobre au téléchargement sur son site internet. C'est la nouvelle (et dernière?) étape d'un long périple pourqui a été contraint de retirer la semaine dernière son pack de correctifs suite à la découverte de bugs sérieux. On a vu par exemple des utilisateurs perdre leurs fichiers personnels après l'installation de la mise à jour.Tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui. Le géant du logiciel se veut même rassurant en expliquant quedes 700 millions de personnes utilisant le système d'exploitation au quotidien. «», rassure l'éditeur par la voix de John Cable, l'un des dirigeants de l'équipe Windows.Microsoft a également communiqué plus précisément sur ceet donne des explications. Il s'agirait d'un dysfonctionnement du Know Folder Redirection (KFR) ou redirection des fichiers connus, qui permet par exemple de rediriger le dossier Documents sur un disque secondaire alors qu'il se trouve sur le même disque que Windows dans le cas standard. Dans les versions précédentes de Windows 10, certains utilisateurs s'étaient plaints de trouver des dossiers dupliqués, mais vides, sans aucune donnée.La mise à jour d'octobre devait réparer ce fonctionnement, mais le code écrit par les équipes de Microsoft a été parasité et a causé la suppression de documents, au lieu d'une simple redirection. Les utilisateurs touchés sont d'ailleurs invités à contacter le support de l'éditeur rapidement Pour éviter qu'une telle situation se reproduise, Microsoft annonce que les outils de feedback et de vérification proposés via Windows Insider vont être renforcés. «», explique John Cable. "».Laest disponible pour le moment en téléchargement direct sur le site de l'éditeur. La mise en ligne massive surest prévue dans les prochains jours, le temps pour Microsoft pour vérifier que tout fonctionne cette fois comme prévu.