October Update : la mise à jour Windows retirée après des suppressions de documents

October Update pire qu'April Update ?

Des déploiements bogués malgré de nombreux tests

Après des problèmes de compatibilité avec les pilotes Intel et l'impossibilité de se connecter à Internet avec le navigateur Edge, la mise à jourpose à nouveau des soucis à Microsoft qui a décidé de suspendre son déploiement.semble avoir du mal à gérer ses dernières mises à jour majeures. En début d'année, la mise à jour April 2018 Update s'était ainsi vue repoussée à plusieurs reprises suite à des bugs plus que bloquants, certains allant jusqu'à provoquer le fameux BSOD - pour Blue Screen Of Death, soit l'écran bleu de la mort en français.Pour la version 1809 d'octobre, les choses semblent être à peu près aussi catastrophiques... Après avoir installé la mise à jour majeure, certains utilisateurs ont ainsi eu la mauvaise surprise de découvrir que certains de leurs documents avaient été purement et simplement supprimés.Le problème ayant été remonté aux équipes de Microsoft, le déploiement de la mise à jour a été suspendu jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. La firme de Redmond n'a pas indiqué combien d'usagers deont été impactés par ce bug plus que gênant. Microsoft demande cependant à toute personne rencontrant ce bug suite à la mise à jour de contacter ses services.La firme américaine recommande aussi de ne pas télécharger et installer manuellement la October 2018 Update jusqu'à ce que les bugs soient résolus. Lorsque ça sera le cas, les médias d'installation seront mis à jour sur les serveurs officiels.En avril, Microsoft annonçait s'appuyer sur l'IA pour déployer plus rapidement et efficacement ses mises à jour majeures. Un système qui semble finalement montrer ses limites, si l'on en croit les nombreux soucis rencontrés depuis le début d'année...Malgré les 10 millions d'utilisateurs qui aident au quotidien la firme américaine à tester ses futures grosses sorties, il est étonnant de constater que des gros bugs comme celui de l'effacement de fichiers passent entre les mailles du filet. Alors que le déploiement massif de la October 2018 Update de Windows 10 était prévu ce mardi, il faudra attendre encore quelques jours - ou semaines - pour profiter des nouveautés de cette nouvelle mouture majeure