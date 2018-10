Windows 10 October Update : quoi de neuf ?

Les nouveautés de la mise à jour October 2018 Update

L'application « Votre téléphone » dans Windows 10

La mise à joursera disponible très prochainement pour tous les utilisateurs du système d'exploitation, sur tous les terminaux. Annoncée le 2 octobre 2018, elle va être déployée progressivement. Parmi les nouveautés : l'évolution du presse-papiers Cloud, qui facilite le partage de données, ou encore de nouvelles fonctions de communication avec les smartphones Android.Windows 10 continue sa vie, et équipe désormais 700 millions d'appareils à travers le monde . Afin de satisfaire ses utilisateurs - et pour en conquérir de nouveaux et atteindre 1 milliard d'installations -, Microsoft vient proposer ici la deuxième mise à jour majeure de l'année avec cette(aussi connue sous le nom de code).Faut-il s'attendre à une véritable révolution de l'utilisation de Windows 10 ? Loin de là ! L'interface du système d'exploitation reste identique mais de nouvelles fonctionnalités font leur apparition.C'est le cas par exemple avec la possibilité de passer en mode sombre avec un explorateur de fichiers qui adopte un code couleur noir et gris, parfois plus adapté pour travailler et moins fatiguant pour les yeux. Autre nouveauté, le presse-papiers qui devient plus intelligent en étant accessible via le cloud. Il est désormais possible de partager son contenu au travers de plusieurs appareils et d'accéder à un historique de celui-ci. Le presse-papier ancestral se fait donc remplacer par celui qu'il faut désormais appelerLa nouveauté incontournable de cette mise à jour d'octobre se nomme « Votre téléphone ».Voilà une application qui va faire plaisir à de nombreux utilisateurs qui cherchent à accéder rapidement, sur leur ordinateur, aux photos prises avec un smartphone. Grâce à l'application « Votre téléphone », il est désormais facile d'accéder au contenu de votre téléphone, et même de répondre à des SMS sans passer directement par le smartphone. Une évolution est déjà prévue avec la fonction « Miroir » qui va permettre d'afficher directement sur l'ordinateur l'écran du smartphone en temps réel.Pour le moment, cette application « Votre téléphone » est compatible uniquement avec les téléphones Android, mais la compatibilité avec iOS est annoncée.La mise à jour « Octobre Update » pour Windows 10 va progressivement être déployée et accessible à tous les utilisateurs. Selon la version que vous utilisez et votre terminal, il faudra peut-être être patient. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà basculer sur cette ultime version en effectuant une mise à jour manuelle.