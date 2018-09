Windows 10 installé (seulement) sur 700 millions d'appareils

L'objectif initial d'1 milliard d'installations en 3 ans n'est pas tenu

La fin de Windows 7 devrait accélérer le nombre de mises à jour

Lors de la conférence Ignite, un évènement organisé parpour les professionnels permettant de présenter ses dernières solutions en matière de cloud computing et de logiciels de productivité, des représentants de la marque ont annoncé queétait désormais installé sur plus 700 millions de machines à travers le monde.A première vue, ce chiffre est un vrai succès pour l'éditeur du système d'exploitation. En 16 mois, 200 millions d'ordinateurs ont été mis à jour et sont passés à la dernière version de. A sa sortie, Windows était devenu le système le plus rapidement adopté par les utilisateurs. Evidemment, la mise à jour gratuite proposée durant un an après le lancement a bien aidé Microsoft a déployé son logiciel phare sur des millions de machines.Mais l'objectif affiché par Microsoft est pour le moment loin d'être atteint. L'entreprise ambitionnait pour son système phare plus d'1 milliard d'utilisateurs dans les 3 ans après sa sortie. Ce calendrier est désormais atteint et le compte n'y est pas.Pour Microsoft, l'une des principales raisons de cet échec est l'abandon par l'éditeur du marché des smartphones. Les mobiles conçus par la marque étaient eux aussi équipés de Windows 10 mais l'échec retentissant de la société sur le marché l'a conduit à annuler rapidement le développement de terminaux mobiles, et de mettre un terme à l'aventurePourtant le milliard d'utilisateurs est possible pour Windows 10. La part de marché de la dernière version du système a une part de marché de 43%, pour 45% pour Windows 7. Les courbes sont en train de s'inverser et le renouvellement des machines durant les prochains mois vont accélérer cette progression. Également, la fin du support de Windows 7 en 2020 devraient pousser de nombreux utilisateurs, notamment dans le milieu professionnel, à mettre à jour leurs machines vers Windows 10.