Windows 10 preview : un nouvel outil de stockage intelligent

OneDrive sous les projecteurs

Disponible dès aujourd'hui aux adhérents au programme Insider, le Preview Build 17758 des'accompagne de la fonctionnalitéqui vous aide à optimiser le stockage de vos disques durs en envoyant vos fichiersStorage Sense est en réalité un outil qui a été implémenté dans la Build 17720, mais dont Microsoft n'en parle qu'aujourd'hui . Un choix étrange, qui n'enlève néanmoins rien à l'ingéniosité du système qui n'est pas sans rappeler l'iCloud d'Apple.Une fois activée, l'option Storage Sense accordera le droit à Windows 10 d'uploader les fichiers dont vous ne vous servez pas sur votre compte OneDrive. Ceux-ci resteront virtuellement disponibles sur votre disque, mais nécessiteront une connexion Internet pour être ouverts.De nombreuses options permettent d'affiner le fonctionnement du Storage Sense. Par exemple, il est possible de configurer l'outil pour qu'il envoie dans le cloud les fichiers que vous n'avez pas ouverts depuis un certain temps, ou même de lui faire supprimer des fichiers du dossier Téléchargements qui ne vous servent plus.Bref, un véritable Monsieur Propre intégré à Windows 10 qui devrait ravir les utilisateurs débordés par des fichiers volumineux. Enfin, à priori. On attend de voir l'outil en action suivant les usages.