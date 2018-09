Windows 10 : une mise à jour majeure prévue pour octobre

Un thème sombre et un presse-papier dans le cloud au menu

a levé le voile sur les principales nouveautés de sa mise à jour d'octobre. Celle-ci sera disponible en avant-première aux adhérents au programme Windows Insiders, puis sera rendue disponible à l'intégralité des utilisateurs dedans le courant du mois d'octobre.Décidément, la mode est à l'assombrissement des interfaces. À l'instar de macOS Mojave , qui offre désormais la possibilité à ses utilisateurs d'opter pour une interface toute de noir vêtue, Microsoft proposera une fonctionnalité similaire dans saOutre cet ajout purement cosmétique, la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 s'accompagnera d'un nouveau presse-papier, synchronisé dans le cloud. Pratique, pour retrouver ses liens ou autres mots de passe alambiqués d'un appareil à un autre.On nous promet également un outil de capture d'écran revu et corrigé, des améliorations pour Microsoft Edge et l'affichage des performances en jeu directement sur la Xbox Game Bar.Quant à? qui permet de regrouper toutes ses applications au sein d'une fenêtre unique disposant d'onglets ?, elle ne semble malheureusement pas encore au programme. Toujours en test, elle n'a pour le moment pas su se montrer suffisamment convaincante pour être incluse à la mise à jour d'octobre.Qu'à cela ne tienne, Microsoft commence d'ores et déjà à travailler sur la prochaine mise à jour de son système d'exploitation, intitulée pour le moment « 19H1 ». Celle-ci devrait arriver au mois d'avril 2019, entérinant par la même le rythme de deux mises à jour majeures par an pour la firme de Redmond.