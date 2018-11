Microsoft prépare un abonnement payant pour Windows 10

tanuha2001 / Shutterstock.com

Un abonnement destiné aux entreprises ?

Quel sera le tarif de cet abonnement ?

C'est un article de Mary Jo Foley pour Zdnet.com qui dévoile que la multinationale américaine aurait ouvert un nouveau département en vue de commercialiser son prochain projet :Il s'agirait d'un abonnement pour les appareils sous Windows 10, facturé chaque mois et qui permettrait aux utilisateurs de bénéficier de nouvelles fonctionnalités ainsi qu'une meilleure gestion des mises à jour.Bien qu'en tant que particulier on puisse redouter que Microsoft décline son OS sous une version avec abonnement payant, cela ne devrait pas être le cas. Ce projet, en phase d'être mis en place, se destinerait avant tout aux professionnels dotés d'un important parc informatique.(dont la dénomination ne sera peut-être plus la même à l'heure de son officialisation) permettra en effet aux entreprises de mieux gérer les problématiques de mise à jour, notamment pour celles, majeures, qui engendrent régulièrement des complications avec les outils utilisés au quotidien par les professionnels. Les deux mises à jour annuelles de Windows 10 provoquent en effet des bugs et peuvent rompre la compatibilité de nombreux logiciels.Cet abonnementpermettrait de pouvoir anticiper cela et pallier l'application de correctifs souvent difficiles à mettre en œuvre.Les rumeurs vont bon train, mais pour le moment la direction de Microsoft n'a tenu à dévoiler ni la date de publication, ni le tarif mensuel de cet abonnement. Ils n'ont d'ailleurs pas souhaité commenter cette fuite d'information.Toutefois, ce n'est pas le premier abonnement que propose Microsoft. Avec Microsoft 365 qui regroupe Windows 10 et Office 365, Windows 10 Enterprise proposé au tarif de 7 $ par mois, ou encore son programme de leasing avec les tablettes Surface, on peut dire que le géant de la tech ne se lance à tâtons dans un secteur qui lui est inconnu.