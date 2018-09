Outlook change de look sur Windows et sur le web

Des nouveautés disponibles dans les prochaines semaines

Après le redesign complet opéré par Google sur son client mail GMail, c'est au tout dede proposer un nouveau look à son client mail. Outlook se voit doté d'qui ne révolutionne pas la messagerie mais qui apporte plus de légèreté et de simplicité au quotidien pour l'utilisateur.souhaite également proposer beaucoup plus de personnalisation. L'interface permet d'ajouter ou de supprimer facilement des options dans le ruban, la partie supérieure du logiciel permettant d'accéder à tous les outils de la messagerie. L'utilisateur pourra s'il souhaite bénéficier d'une interface très complète ou au contraire d'un client mail très simplifié. Les ajouts d'options supplémentaires se font désormais d'un simple clic depuis l'Office Store.L'éditeur de logiciels ajoute également des options de gestion du courrier électronique comme la traduction automatique des mails, une recherche améliorée dans les courriers, des options de réponse rapide et d'intégration rapide de pièces jointes.Ces nouveautés sont pour le moment réservées aux testeurs du logiciel inscrits au programme de bêta test. Elles seront déployées dans les prochaines semaines pour tous les utilisateurs d'Outlook via une mise à jour du client Windows et de l'interface web. Ces changements ne seront par contre pas intégrés au logiciel Mac, ni à la version Outlook 2019 présente dans Office 365.