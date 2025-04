Si vous êtes un peu perdu au beau milieu de toutes ces versions Windows d'Outlook, c'est qu'une piqûre de rappel s'impose. Tout d'abord, sachez que le moyen le plus simple de distinguer les deux versions est d'observer l'interface qui se présente à vous. Si vous disposez d'un onglet « Fichier » dans le ruban, c'est que vous utilisez Outlook classique, le nouvel Outlook en étant dépourvu. Ce dernier présente uniquement trois onglets dans le ruban, à savoir « Accueil », « Affichage » et « Aide ».

De plus, si vous utilisez la dernière version d'Outlook, les réglages sont accessibles depuis l'option « Paramètres » située dans l’en-tête de navigation. Cette section vous permet notamment de personnaliser et d'ajuster votre expérience comme bon vous semble. Enfin, si Outlook classique est une application de bureau qui doit être téléchargée puis installée, et qu'elle est incluse dans de nombreux abonnements Microsoft 365, le nouvel Outlook, quant à lui, est disponible gratuitement et peut être installée sans coût supplémentaire. Et vous, quelle version d'Outlook utilisez-vous ?