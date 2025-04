Microsoft planche sur une nouvelle série d’icônes pour ses applications Office les plus utilisées, notamment Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook et Defender. L’entreprise a récemment lancé une enquête auprès d’un groupe restreint d’utilisateurs afin de recueillir leurs impressions. Un lecteur ayant reçu l’email de la société américaine a partagé le message, dans lequel on peut lire : « Chez Microsoft, nous nous efforçons toujours d'améliorer nos produits et de créer une expérience utilisateur qui vous ressemble vraiment ».

L’enquête, qui dure environ 15 minutes, propose une carte-cadeau de 10 dollars à toutes celles et ceux qui y participent. Le but : tester différentes propositions de design et mieux cerner les préférences des utilisateurs concernant l’iconographie de Microsoft 365. Si les retours utilisateurs n'étaient pas la priorité de Microsoft lors de la conception de Windows 8, les choses semblent avoir bien changé depuis.