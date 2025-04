Si la vision de l’équipe design visait indubitablement à rompre avec les conventions, force est de constater qu'elle n’a pas trouvé son public. La sortie de Windows 8 en 2012 a déclenché une vague de critiques virulentes, en particulier à cause de la suppression du menu Démarrer, un élément pourtant emblématique des systèmes d'exploitation Windows. Face au rejet massif de la part de ses propres utilisateurs, la firme de Redmond a dû faire machine arrière avec la sortie de Windows 8.1, qui a réintégré le bouton Démarrer dès l'année suivante, en 2013.

Plus d'une décennie plus tard, l’épisode Windows 8 est devenu un véritable cas d’école en matière de dissonance entre les innovations proposées par Microsoft et les attentes de ses clients. Fort heureusement, la firme américaine a finalement su se relever de cet échec rémanent avec l'arrivée de Windows 10, qui s'apprête d'ailleurs à tirer sa révérence en fin d'année 2025.