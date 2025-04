Le géant Microsoft renforce sa lutte contre le spam et les usurpations d'identité. L'entreprise a récemment annoncé que les domaines plus de 5 000 courriers électroniques quotidiens vers des e-mails en Outlook.com, Hotmail.com et Live.com devront obligatoirement mettre en place les trois protocoles de sécurité SPF, DKIM et DMARC. Microsoft veut améliorer la sécurité des utilisateurs et mieux les protéger des menaces croissantes d'hameçonnage (phishing) et de courriers indésirables. On vous explique tout ça.