Gmail renforce ses outils de lutte contre le spam, et c'est très pratique

« À partir de 2024, nous exigerons des expéditeurs d'envois qu'ils authentifient leurs courriels, qu'ils permettent une désinscription facile et qu'ils restent en deçà d'un certain seuil de spam », indique ainsi Google. Le groupe précise que l'IA en place permet déjà d'empêcher plus de 99,9 % des spams, phishings et autres logiciels malveillants de parvenir jusque dans nos boîtes mail.