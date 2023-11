Google va bientôt commencer à supprimer les boîtes Gmail inactives : comment éviter de tout perdre

La purge à venir va démarrer à compter du 1er décembre prochain. À cette date, Google devrait commencer à supprimer de nombreux comptes inactifs et de nombreuses données associées, à savoir Google Photos, les événements de Google Agenda, Google Docs et bien sûr les e-mails. Au préalable, Google va envoyer des notifications aux comptes concernés et, le cas échéant, un message de récupération.

À noter qu'il existe quelques exceptions à cette règle. Par exemple, si le compte en question a été utilisé pour acheter quelque chose dans la boutique Google Play ou encore si ce dernier dispose d'une carte cadeau dont le solde est actif.