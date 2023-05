YouTube a pris une grande décision pour les comptes inactifs et leurs vidéos

La firme de Mountain View a annoncé mardi dernier qu'à partir de cette année, si un compte personnel Google (les écoles et les entreprises n'étant pas concernées) n'a pas été utilisé ou si personne ne s'y est connecté pendant au moins deux ans, lui et son contenu pourront être supprimés, y compris le contenu de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda) et Google Photos. En guise de justificatif, Google explique que les comptes inactifs sont souvent plus vulnérables au piratage, en raison notamment de contrôles de sécurité moins fréquents de la part de l'utilisateur. Les comptes concernés commenceront à être supprimés à partir du mois de décembre prochain.