Stockage en ligne : cette nouvelle limite de Google Drive ne va pas plaire à tout le monde !

Sur Reddit, l'internaute ra13 s'est longuement exprimé sur le problème rencontré avec Google Drive. Tandis que son abonnement lui permet de bénéficier de 2 To, il lui est soudainement devenu impossible d'effectuer la moindre action. Pourtant, son espace de stockage n'est pas encore épuisé et sa corbeille a bien été vidée (notez que le souci intervient également auprès des comptes à 5 To ou encore 20 To de stockage). Quoi qu'il en soit, après avoir mené son enquête, et remonté les nombreux fils de discussions, l'internaute est finalement parvenu à comprendre ce qu'il se passait :