Marre des recommandations sur YouTube ? Voici comment les désactiver

Il peut être difficile de dégoogliser. Si de nombreux services sont capables de remplacer avec brio ceux proposés par le géant du web, il peut aussi être agréable d'utiliser certains d'entre eux sans compromettre sa vie privée. C'est du moins possible, dans une certaine mesure, avec YouTube. L'idée est de désactiver l'historique de visionnage, laissant ainsi une source de données vous concernant de moins entre les mains de Google, et même du reste du monde. Et, si beaucoup avanceront que le géant américain, ou d'autres acteurs, auront forcément un aperçu exhaustif de votre passage sur YouTube, la réalité est moins évidente que cela.

Pour preuve, la plateforme de streaming va vous encourager à garder votre historique de visionnage activé. En effet, dans un billet de blog, elle vient d'annoncer qu'elle allait modifier l'affichage des recommandations sur la page d'accueil. Si vous pouvez actuellement y avoir un aperçu des tendances de votre région sans historique, il ne vous restera bientôt plus que... du vide. À la place, YouTube affichera le message suivant : « Votre historique de visionnage est désactivé. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment pour voir les dernières vidéos qui vous intéressent. » Le tout accompagné d'un petit lien pour corriger rapidement le problème. D'autres aspects de la plateforme pourraient être affectés, du moins tous ceux « qui nécessitent l'historique de visionnage pour fournir des recommandations vidéo ».