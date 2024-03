YouTube déclare la guerre aux non connectés

YouTube souhaite ici inciter ses utilisateurs à rester connectés à leur compte, pour retrouver des suggestions de contenus en lien avec leurs dernières recherches. Une page blanche peut être un rappel visuel assez efficace pour certains abonnés à s'identifier pour retrouver une page d'accueil chargée en nouvelles vidéos à découvrir.

L'intérêt pour Google de garder ses utilisateurs connectés est bien entendu les données générées par les différents visionnages. Chaque contenu regardé est un indice pour YouTube afin d'identifier les passions et les centres d'intérêt des consommateurs, et in fine, de leur proposer des annonces publicitaires ciblées et plus percutantes.

On peut toutefois s'étonner de cette nouvelle politique, là où YouTube mettait en avant, et par défaut, les vidéos les plus vues ou les plus commentées sur sa page d'accueil. Cette nouvelle présentation pourrait ainsi décontenancer un nouvel utilisateur qui voudrait découvrir la plateforme de streaming de Google.