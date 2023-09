Gmail version HTML : bientôt la fin !

En effet, à compter de janvier 2024, il ne sera plus possible de basculer vers la version HTML de Gmail. Rappelons que cette dernière se veut très basique et limitée, ne donnant pas accès à certaines fonctionnalités de l'affichage Standard (comme réagir aux e-mails avec des émojis). Toutefois, elle permet en contrepartie de fonctionner sur les terminaux les plus modestes et à partir d'une connexion bas débit.