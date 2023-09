Gmail : enfin des émojis pour réagir aux mails de vos correspondants !

Comme nous l'apprend le média TheSpAndroid, le développeur Steve Moser a récemment découvert la présence d'émojis dans le code de Gmail sur iOS. Pour l'heure, la fonctionnalité est en cours de développement et n'est donc pas encore disponible auprès du grand public. Celle-ci semble néanmoins présenter quelques restrictions, puisqu'elle ne permettra pas aux utilisateurs de réagir avec des émojis aux messages cryptés ni d'ajouter plus de 20 réactions à un message. Si rien ne laisse présager que la fonctionnalité arrivera sur la version Web de Gmail, les possesseurs d'appareils Android (en plus d'iOS) devraient tôt ou tard pouvoir en profiter.