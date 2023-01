Google Meet : enfin des émojis pour réagir en vidéo

Les réactions seront disponibles dans un premier temps sur la version web et iOS de Google Meet. Il faudra encore attendre plusieurs semaines pour les voir débarquer sur Android, et Google ne donne aucune indication précise quant à la date de disponibilité. Si vous ne les voyez pas encore apparaître, pas d'inquiétude. Le déploiement a commencé le 11 janvier et devrait mettre au maximum une petite semaine avant d'arriver sur votre compte Google de manière automatique.