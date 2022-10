Fini les comptes-rendus ? Google Meet va bientôt envoyer des transcriptions de vos réunions (et c'est un peu flippant)

À l’heure actuelle, produire un compte-rendu de réunion via Google Meet peut s’avérer particulièrement fastidieux. En effet, si le logiciel permet déjà d’enregistrer les appels au format vidéo, force est d’admettre qu’il ne s’agit pas de l’option la plus rapide et ergonomique dès lors qu’il est question d’en extraire un résumé pour les collaborateurs.