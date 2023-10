Gmail se met aux émoji : réagissez à vos e-mails comme à des messages instantanés

C'est un fait, il est désormais possible de réagir à de nombreux messages, en accolant simplement à ces derniers un petit émoji. Vous avez sans doute déjà effectué cette petite manipulation sur WhatsApp, mais aussi sur la messagerie privée de X.com (ex-Twitter), sur Facebook, ou encore directement dans votre application SMS. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est désormais possible sur Gmail.