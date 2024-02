Une rumeur bidon prétend que Google va fermer Gmail

« Après des années passées à connecter des millions d’utilisateurs et d’utilisatrices partout dans le monde, […] l’aventure de Gmail va s’arrêter là », indique la capture d’écran bidon. « À partir du 1er août 2024, Gmail sera officiellement fermé et ne pourra plus recevoir ou envoyer de mails », précise le message, qui conseille à tout le monde de télécharger ses archives avant la date fatidique.