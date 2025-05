Limiter les envois pour mieux lutter contre le spam, c'est en gros l'idée mise en place par les équipes de Microsoft. Désormais, les entreprises souhaitant diffuser leurs campagnes auprès de plus de 5000 personnes devront nécessairement respecter plusieurs directives techniques.

On estime aujourd'hui qu'environ 160 milliards de courriers indésirables sont envoyés chaque jour, soit environ 46 % des 347 milliards d’emails quotidiens dans le monde. Les États-Unis et la Chine figurent en tête des pays émetteurs, totalisant à eux seuls plus de 9% de ces spams.

À partir de cette semaine, les utilisateurs ayant associé un nom de domaine à leur messagerie Outlook devront configurer les trois standards d’authentification : SPF, DKIM et DMARC. Pour mémoire, SPF (Sender Policy Framework) permet de spécifier les serveurs autorisés à envoyer des emails pour un domaine donné. De son côté, DKIM (DomainKeys Identified Mail) ajoute une signature numérique à chaque message, garantissant son intégrité. Enfin, DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) impose une politique de traitement pour les emails non authentifiés et aligne l’expéditeur visible avec les domaines autorisés.