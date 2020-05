Microsoft Office 365 protège désormais les utilisateurs des répondre à tous excessifs

La fonctionnalité va bloquer automatiquement les envois répétés à plus de 5 000 contacts afin de stopper le flot incéssant de notifications et de mails inutiles.

Outre les centaines de notifications reçues toute la journée, l'envoi de ces mails à plusieurs milliers d'adresses représente une quantité de données astronomique à gérer.

Microsoft déploye dès aujourd'hui sur les serveurs d'Office 365 une fonctionnalité capable de stopper automatiquement l'envoi de mails groupés.

Après plus de 10 "répondre à tous" utilisés sur plus de 5 000 adresses mail, les envois de mails mutliples seront bloqués. Un message d'alerte apparaitra sur l'écran du dernier emetteur pour l'informer de la situation et lui conseiller de ne répondre qu'aux personnes véritablement concernées par l'objet du mail.

Microsoft indique vouloir ajouter par la suite des fonctionnalités réservées aux administrateurs, qui pourraient par exemple définir par eux-mêmes la durée du blocage ou encore personnaliser les notifications.