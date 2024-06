En attendant que Microsoft publie un correctif, soyez vigilants lorsque vous lisez vos mails sur Outlook

Si vous utilisez le service de messagerie Outlook de Microsoft pour envoyer et recevoir vos mails, il va falloir faire preuve de prudence et de patience. L'entreprise est en effet confrontée à une faille de sécurité majeure. Vsevolod Kokorin, chercheur en cybersécurité chez SolidLab, plus connu sur X.com sous l'alias Slonser, a découvert un bug qui autorise quiconque à se faire passer pour n'importe quel utilisateur du service de messagerie d'entreprise.

Cette vulnérabilité ouvre un boulevard aux hackers pour des tentatives de phishing, les rendant plus crédibles aux yeux des victimes potentielles. Slonser affirme avoir signalé le problème à Microsoft, sans que cette dernière ne prenne pour autant les mesures nécessaires.