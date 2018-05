April Update : une solution trouvée pour le bug de l'écran noir

Lire aussi :

Un problème identifié par Microsoft et Avast

Comment réparer le bug d'écran noir de l'April Update avec Avast ?

Microsoft résout aussi les problèmes avec les SSD Intel

Par ailleurs, les équipes d'Avast et de Microsoft ont identifié le problème qui empêchait l'April Update de s'installer. Un correctif préventif a été poussé, et une solution trouvée pour ceux qui auraient été touchés par ce bug.Le coupable était donc bien Avast. Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours , certains éléments laissaient à penser que l'antivirus gratuit était responsable du « mystère de l'écran noir ». Un bug important, puisqu'il bloquait totalement les systèmes d'exploitation de ceux qui étaient touché.Les équipes de Microsoft et d'Avast se sont donc penchés sur la question, pour finir par comprendre :Les équipes d'Avast proposent d'ailleurs une solution pour ceux qui auraient tenté d'installer l'April Update et qui auraient eu le souci. Comptez une heure de votre temps, une clé USB de 8Go minimum et un autre PC en état de marche.Il vous suffit ensuite de suivre le pas-à-pas proposé par VLK, un modérateur Avast, qui reprend en fait les instructions du site TheComputerCellar Comme l'indique Microsoft sur sa page de support dédiée au build KB4100403 , les problèmes liés à certains SSD Intel et Toshiba ne devraient plus être d'actualité. Depuis le 25 mai, il est même possible pour les utilisateurs « confirmés » de rechercher manuellement la mise à jour Windows 10 version 1803. Pour autant, Microsoft encourage d'attendre que la mise à jour soit proposée et installée automatiquement.