Bloc note : quoi de neuf dans la nouvelle version Windows 10 October Update ?

Fins de ligne Linux et macOS

Rechercher et remplacer

Zoomer dans le texte

Une barre de statut plus utile

Si l'application Bloc-Notes présente dansn'est pas le logiciel le plus visible du, mais surement l'un des plus utilisés au quotidien. Microsoft a profité du lancement de sapour y apporter de nombreuses améliorations.Attendu par les utilisateurs professionnels travaillant sur différentes plateformes comme macOS et Linux,supporte les retours à la ligne pour des fichiers textes créées sur ses deux plateformes. Avant cette mise à jour, le texte ne conservait pas sa mise en forme, une fois ouvert dans Windows. C'est désormais chose faite.La fonction existait déjà dans Windows 10 mais Microsoft a enrichi les possibilités de. Auparavant il était possible de chercher uniquement un mot dans l'intégralité du. Désormais il est possible de saisir une expression ou un bout de code pour les développeurs.La boite de dialogue peut également proposer la dernière expression saisie à la prochaine ouverture pour gagner du temps lors de la recherche. Petit ajout bienvenu, toujours pour améliorer sa productivité, si vous mettez un terme en surbrillance avant d'ouvrir la boite de dialogue « rechercher et remplacer », il sera directement saisi dans cette dernière.Toujours au niveau de la recherche, mais cette fois avec, il est possible après avoir mis surligné une expression d'effectuer une recherche sur le web via le moteur maison de Microsoft. La fonction est accessible par le menu Edition de la barre de menus, ou par le raccourci Ctrl + E.Plus besoin d'agrandir la police du texte présent dans son fichier texte, Microsoft a enfin ajouté une fonction zoom dans son éditeur. Accessible par le menu Affichage, ou Ctrl + Plus, il permet de rapidement agrandir le texte et mettre en évidence la bonne section de texte. Le raccourci clavier Ctrl + 0 remet lui le niveau de zoom à zéro.La barre de statut, en bas de fenêtre a été enrichie. Elle affiche le format de fin de ligne utilisé dans le document, mais également la position du curseur selon les lignes et colonnes et le niveau de zoom actuellement utilisé.