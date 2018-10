Windows 10 October Update : quelles nouveautés côté sécurité ?

À télécharger :

Ça y est, le déploiement de l', dernière grosse mise à jour de, a repris ! Vous voulez en savoir plus concernant les nouvelles fonctionnalités en matière dequ'elle proposera lorsque de nouveau disponible. Notre petit retour sur les points les plus importants.Le premier changement apporté par l'concernequi a été renommé entout court ;dans la langue de Molière (et dans la recherche Windows). Peu de précisions concernant le pourquoi de ce changement, mais il y a fort à parier qu'il ne soit question que d'une banale simplification.Dans sa nouvelle version,reçoit un nouveau design concernant son tableau de bord, nouveau design apportant notamment l'effetque l'on peut apercevoir au survol d'un bouton duavec la souris. Rien de vraiment transcendant, mais les mises à jour visuelles sont toujours les bienvenues.Autre nouveauté côté design, lorsqu'on passe d'une page à l'autre depuis le tableau de bord, le volet de gauche se pare d'une petite encoche prenant la couleur de la page sur laquelle on se trouve, tandis que le titre de ladite page ne change quant à lui plus de couleurs.Enfin, à partir de la version 1809 de Windows 10, chaque section decomprend également une nouvelle colonne sur la droite des liens pointant vers les questions courantes ainsi que l'aide.Concernant ce point, plusieurs changements notables.Pour la section "" par exemple, plusieurs informations supplémentaires concernant le dernier scan réalisé sont communiquées.Le lien permettant d'effectuer un nouveau scan a quant à lui été renommé en "". Pour le coup, s'il s'agissait d'une autre simplification, on aurait préféré conserver l'ancien nom puisqu'il faudra désormais passer par cette partie afin de relancer une nouvelle analyse.Du côté de cette protection,permet désormais d'autoriser les applications qui ont été bloquées sans avoir à désactiver complètement la fonction.Peu de nouveautés concernant cette section si ce n'est qu'il est désormais possible d'ajouter des règles pour les processus du sous-système Windows pour Linux (WSL).Conçue afin d'ajouter une protection supplémentaire contre les menaces, dans le cadre de l'utilisation de, la fonctionnalitésubit une petite mise à jour censée apportée une amélioration générale des performances en cas d'utilisation du navigateur de Microsoft.En plus de cette nouveauté, il est désormais possible d'activer et configurer la fonctionnalité sans avoir besoin de passer par le registre.Enfin, parmi les nouveautés disponibles dans la sectionde, l'apparition d'un nouvel onglet baptisé "" qui permet de visualiser la liste de toutes les applications et logiciels protégeant actuellement la machine, ainsi que la possibilité d'y accéder rapidement depuis la page, de manière à pouvoir corriger les éventuels problèmes détectés par Windows.