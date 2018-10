Microsoft : des nouvelles pour Hololens 2 attendues pour mi-2019

Une technologie enfin à la portée de toutes les bourses ?

Présenté pour la toute première fois en janvier 2015,a eu bien du mal à se faire une place sur le devant de la scène. La faute à un prix extraordinaire élevé (environ 3000$ l'unité) et à un manque de communication de la part de. Cependant, les choses devraient bien changer dès 2019.Même s'il était au départ attendu pour le premier trimestre de l'année prochaine, Hololens 2 ne devrait être présenté par le géant américain qu'au second trimestre 2019. D'après les rumeurs , ce nouveau modèle profiterait d'un design plus compact, d'une meilleure autonomie et surtout d'un prix d'entrée bien moins élevé que celui de son prédécesseur.Bien entendu, Microsoft aura fort à faire pour tirer son épingle du jeu puisque la concurrence sera rude. Apple pourrait débarquer dans ce domaine dans les deux années qui viennent et les lunettes à réalité mixte Magic Leap One sont déjà disponibles aux USA (uniquement pour les développeurs).