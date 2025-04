« Ces changements ont pour but de nous aider à travailler plus efficacement sur ce que pourrait être l'avenir du fitness » a-t-il été ainsi indiqué dans le groupe Facebook official de Supernatural. Une question d'efficacité qui serait au cœur des raisons de ces coupes de la direction.

« Ces changements ont pour but d'aider les studios à travailler plus efficacement sur les futures expériences de réalité mixte pour notre public grandissant, tout en continuant à fournir du contenu de qualité pour les gens d'aujourd'hui » a répété la porte-parole de Meta, Tracy Clayton. À l'heure actuelle, si les lunettes développées en collaboration avec Ray-Ban connaissent une très belle popularité, le casque Meta Quest 3S connaît lui des ventes décevantes.