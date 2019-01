Paul Allen : bien plus que le cofondateur de Microsoft

Du monde de la santé...

...de la musique et du sport !

Don posthume

et ses utilisateurs doivent beaucoup à. En 1974, c'est lui qui a convaincu Bill Gates de quitter Harvard pour démarrer l'aventure Microsoft après son départ de l'État de Washington pour occuper un poste à Honeywell, un géant du nucléaire et de l'aérospatiale. Les deux génies n'ont pas toujours entretenu une relation très amicale, et Paul Allen en a profité pour développer sa philanthropie Tout au long des soixante-cinq années de sa vie , Allen aura été partagé entre ses passions, nombreuses et surprenantes, et le don de soi, au propre comme au figuré.Selon Forbes, la fortune de Paul Allen était estimée à. Pour autant, l'homme aurait fait des dons à hauteur de 2 milliards de dollars, dont 500 millions destinés à son organisation pour la recherche médicale à but non lucratif, Allen Institute for Brain Science . Celle-ci, spécialisée dans la compréhension du fonctionnement du cerveau humain, fournit des outils gratuits aux scientifiques du monde entier.Outre un don de 26 millions de dollars pour la création de l'école de la santé animale mondiale à Washington, Paul Allen avait offert 100 millions de dollars pour lutter contre le virus Ebola.L'« informaticien » était à la tête de Vulcan Ventures, une société qui regroupait de nombreux experts, techniciens, scientifiques, conservateurs d'art ou encore cinéastes.Il était aussi un, lui qui a vu sa vie changer lorsqu'il a entendu un autre génie, Jimi Hendrix, jouer de la guitare lorsqu'il était adolescent. L'admiration d'Allen pour Hendrix était si forte qu'il avait prêté 6 millions de dollars à la famille du chanteur disparu pour la soutenir dans une bataille juridique qui avait pour but de récupérer le contrôle de l'image et de la musique d'Hendrix. Talentueux guitariste, de l'aveu même de Quincy Jones, il avait formé un groupe, Paul Allen & The Underthinkers, et sorti un album en 2013.Paul Allen était aussi un fou de sport. Il était le propriétaire des Trail Blazers de Portland, une franchise NBA, des Seahawks de Seattle en NFL, et des Sounders FC de Seattle, équipe de football.Touché par la maladie depuis 2009, le milliardaire n'en a pas moins oublié d'être généreux. Il a en effet signéà des œuvres de bienfaisance. Chapeau, monsieur Allen.