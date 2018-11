Environnement de travail cancérogène : Samsung indemnise ses travailleurs malades

Plus de 200 cas de cancers

Les excuses de Samsung

Source : Engadget

Il aura fallu plus de dix ans de bataille et l'intervention d'un médiateur pour que Banolim, l'association des familles d'anciens employés dedécédés des suites d'une, obtienne gain de cause. La firme sud-coréenne a fini par s'excuser.Le point de départ de la controverse se situe en 2007. Hwang Yu-mi, à peine 23 ans, meurt d'une leucémie, après avoir travaillé dans une usine Samsung . L'entreprise tente alors de trouver un accord avec la famille de la défunte, mais son père refuse.D'après l'organisation sud-coréenne Sharps, pas moins de, après avoir travaillé dans une usine de fabrication de semi-conducteurs ou d'écrans LCD de Samsung. D'après la firme, environ 70 de ces individus seraient aujourd'hui décédés.L'accord conclu entre les deux parties prévoit unede tout ancien employé tombé malade dans l'une de ses usines. Le montant de la compensation variera en fonction des cas et s'élèvera par exemple à environ 150 millions de wons (environ 116 320 euros) pour un ancien salarié atteint de leucémie. L'entreprise s'est engagée à verser ces sommes d'ici... 2028.De plus, la société a reconnu avoir manqué à ses obligations, en matière de protection de la santé de ses employés et s'en est. Son PDG, Kim Ki-nam, a ajouté : «» La santé de ses salariés en dépend.