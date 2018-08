Samsung envisage de fermer une usine chinoise : le coût du travail en cause

Usine chinoise de Jiangxi, avril 2018 (via Shutterstock.com)

Samsung va-t-il déserter la Chine ?

Vers une délocalisation en Inde et au Vietnam ?

Chez Samsung on ne prend les chiffres à la légère. Après avoir récemment annoncé par le biais d'un communiqué à destination du site Reuters , que, voilà que le magazine coréen Electronic Times rapporte que la société serait en train d'envisager de fermer l'une de ses usines chinoises situées dans la ville de Tianjin, en Chine, notamment à cause de la hausse du prix de la main-d'oeuvre.Une rumeur qui, si elle s'avérait vraie, confirmerait de la relative mauvaise santé financière de l'entreprise.Car si Samsung est encore à l'heure actuelle, très loin d'être sur le point de couler, le fait est quand même que l'entreprise qui ne possédait pas moins de 20 % du marché chinois il y encore 5 ans, n'en possède aujourd'hui même plus 1 %, car depuis dépassée par de nombreux fabricants tels que Huawei ou encore Xiaomi, tous proposant des tarifs beaucoup plus concurrentiels.En plus de cette usine de Tianjin, le magazine coréen a également rapporté qu'une seconde usine, cette fois-ci basée à Huizhou, serait aussi dans le viseur du fabricant.Ces dernières années, Samsung a concentré la majorité de ses investissements dans de nouvelles usines, notamment en Inde et au Vietnam, pays leur permettant de produire plus et à moindre coût qu'en Chine.Ainsi, d'après Electronic Times, alors que les usines chinoises de Tianjin et Huizhou, auraient produit en 2017, environ 72 millions de téléphones pour le fabricant, ses deux usines vietnamiennes en auraient quant à elles produit pas moins de 240 millions.